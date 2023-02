Anche il responsabile dell‘area tecnica granata Vagnati ha confermato che il recupero di Vlasic per la partita contro la Juve è improbabile

Nikola Vlasic sta facendo di tutto per cercare di tornare a disposizione per il match contro la Juve. La presenza del trequartista croato è in forte dubbio in quanto prima della partita contro la Cremonese ha accusato un problema al retto femorale destro che lo ha costretto a saltare la partita contro la squadra allenata da Davide Ballardini. L’infortunio accusato dal giocatore ex West Ham, anche se non si tratta di una lesione, non è un problema di poco conto anzi, ed è per questo che Vlasic sta provando a stringere i denti per esserci contro la Juve ma senza sforzare troppo per evitare che la situazione al posto di migliorare peggiori. Quindi in questo caso anche la parola cautela è molto importante ma non impedisce al numero 16 del Toro di fare quello che sta facendo, ovvero cercare di tornare a disposizione per la sfida contro i bianconeri. All’interno dello spogliatoio granata si è capito quanto sia importante e sentito, soprattutto dai tifosi del Toro, il derby della Mole e anche per questo motivo Vlasic vuole assolutamente esserci e vuole poter dare una mano ai suoi compagni nel raggiungere un risultato storico perché, va ricordato, i granata non sono mai riusciti a vincere all’Allianz Stadium.

Vagnati: “Vlasic farà il massimo per esserci ma non la vedo semplice”

Tra chi vede molto, ma molto difficile la presenza di Vlasic nella partita contro gli uomini di Massimiliano Allegri c’è anche il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati che durante l’evento presso La Rinascente di Torino, a margine della presentazione della maglia “Fujin10 Limited Edition” realizzata per celebrare i 10 anni di partnership tra il club granata e la Suzuki, riguardo al croato classe 1997 ha dichiarato: “Non sono laureato in medicina e non voglio addentrarmi, non è proprio una lesione. Stiamo valutando, il ragazzo farà il massimo perché è un leone ma non la vedo semplice”. Solo il tempo ci dirà se Vlasic riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro la Juve.