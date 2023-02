Anche Vieira è costretto ad alzare bandiera bianca, a centrocampo la coperta è molto corta dunque si spera nel recupero di Ricci

Il derby della Mole si avvicina a passo sempre più spedito e, come è giusto che sia, sta crescendo l’attesa nelle vie del capoluogo piemontese. Per quanto riguarda la sponda granata, in vista della partita contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri c’è un grande ostacolo da superare per Ivan Juric, e cioè l’emergenza in mezzo al campo. Infatti, i centrocampisti che sono a disposizione del tecnico croato si possono contare sulle dita di una mano dato che anche Ronaldo Vieira si è fermato a causa di una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista, arrivato a gennaio all’ombra della Mole, dovrà passare un lungo periodo fermo ai box. Il rientro del numero 14 del Toro è previsto tra tre o quattro settimane. Va gestito anche Ivan Ilic, non ancora al meglio. Dunque per il momento per la sfida contro i bianconeri Juric per quanto riguarda i centrocampisti potrà contare su Michel Adopo, che non è sceso in campo contro la Cremonese a causa di una contusione al ginocchio ma ora è completamente ristabilito, Karol Linetty e Gvidas Gineitis che, proprio grazie a questa emergenza a centrocampo, sta trovando sempre più spazio.

Ricci spera di recuperare: di sicuro non scenderà in campo dal 1’ minuto

Chi è in forse per la partita contro la Juve è Samuele Ricci che sta facendo di tutto per tornare a disposizione per il derby. Se non dal 1’ minuto, circostanza che rimane altamente improbabile, almeno per poter dare una mano ai suoi compagni nel corso della partita. Il rientro del numero 28 granata sarebbe davvero fondamentale per il Toro, già solamente dal punto di vista mentale sapere di poter contare sul centrocampista ex Empoli durante il corso della gara alleggerirebbe la tensione nella testa dei giocatori granata. Perché Ricci è un punto di riferimento importante all’interno della rosa granata e non è un caso che nel corso di questa stagione senza Ricci in campo il Torino abbia sempre fatto fatica a fare punti.