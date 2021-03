Bremer è tornato a lavorare al Filadelfia, in vista del match contro l’Inter Nicola oltre a Linetty ha ritrovato anche il brasiliano

Gleison Bremer nella giornata di ieri è potuto tornare ad allenarsi al Filadelfia. Il brasiliano ha svolto una sessione di lavoro personalizzata. Dopo il recupero di Linetty, avvenuto martedì, alla ripresa degli allenamenti Nicola ha ritrovato un altro elemento importante, un tassello fondamentale per la sua difesa. Bremer ora dovrà recuperare il prima possibile la forma. Per il giocatore brasiliano ci sono ancora tre allenamenti per provare a farlo prima della difficile sfida contro l’Inter capolista. Contro i neroazzurri è più probabile un impiego del numero 3 del Torino a gara in corso, nel caso la partita dovesse prendere una piega negativa.

Si è fatta sentire la sua assenza a Crotone

Nella sconfitta per 4-2 contro il Crotone, ultimo in classifica, sono pesate e non poco le assenze di diversi elementi titolari, soprattutto quelle di Bremer e Nkoulou in difesa. Contro la squadra di Serse Cosmi le scelte di Nicola, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, sono state delle scelte obbligate. Il tecnico granata si è trovato costretto a schierare il terzetto Izzo-Nkoulou-Rodriguez dato anche il recupero in extremis di Buongiorno e Murru. Senza due giocatori fondamentali come Bremer e Nkoulou i granata hanno subito 4 reti, dopo che nella partita precedente contro il Cagliari, prima che il focolaio di Coronavirus colpisse il Toro, con la difesa titolare la porta di Sirigu è rimasta inviolata.

Bremer una garanzia per Nicola

Ora che Bremer è tornato a disposizione Nicola si affiderà anche a lui per portare il Toro alla salvezza. Il numero 3 granata, insieme a Izzo e Nkoulou, compone la difesa titolare. Il tecnico con questi 3 giocatori aveva finalmente trovato la difesa titolare, aveva provato a dargli continuità prima dei diversi casi di positività al Covid-19 all’interno della squadra granata. Bremer è tornato e cercherà di continuare l’ottima stagione che sta giocando, tanto da attirare su di lui gli occhi di diversi club inglesi.