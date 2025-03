Amine Salama dopo essere arrivato al Toro non ha ancora giocato e contro l’Asti, nell’allenamento congiunto, si è infortunato

Amine Salma è arrivato in maglia granata nella sessione invernale per fornire a Vanoli un sostituto a Njie che si era infortunato. Il francese appena arrivato però non ha ancora trovato spazio con i granata, non riuscendo a scendere in campo nemmeno una volta da quando è arrivato. In occasione della pausa nazionali poi il Toro ha organizzato un allenamento congiunto con l’Asti e in quest’occasione i tifosi hanno potuto finalmente vedere il nuovo giocatore in maglia granata. Per i primi 30 minuti il giocatore è stato anche uno dei più propositivi ma al 30esimo del primo tempo si è infortunato. I primi esami hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra.

Nuovi esami tra due settimane

Salama adesso sta lavorando per tornare il prima possibile in campo ma ancora non si sa quando potrebbe tornare. Tra un paio di settimane il francese sarà sottoposto a nuovi esami per capire come sta procedendo il recupero e avere indicazioni più precise sul ritorno in campo del giocatore. Vanoli aspetta fiducioso il ritorno dell’attaccante anche se fino ad ora non ha ancora ritenuto opportuno schierarlo. La sfortuna del francese sicuramente crea qualche grattacapo al Toro che dopo l’infortunio di Savva, quello di Zapata e quello di Njie si ritrova a fronteggiare l’infortunio del quarto attaccante in questa stagione.

Riscatto sempre più lontano

Dopo questo infortunio il riscatto di Salama, che già prima era in forte dubbio, si fa sempre più lontano. Infatti la società granata difficilmente deciderà di versare 4 milioni nelle casse dello Stade Reims e verosimilmente il francese tornerà nella squadra che ne detiene il cartellino.