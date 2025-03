L’ex attaccante, che ha vestito la maglia granata per una stagione e mezzo, ha parlato della sua esperienza al Torino

Di grandi attaccanti il Torino ne ha sempre avuti, e nel recente passato è riuscito a dare continuità a questa bella tradizione. Dal gallo Belotti a Zapata, passando per Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata è stato tra i pochi a lasciare in segno nel breve tempo, riuscendo a segnare 28 reti in 48 partite che hanno contribuito a ottenere l’Europa e a far sognare i tifosi. Dopo la doppia esperienza in granata è poi passato alla Lazio, dove ha avuto il tempo e la possibilità di fare la storia. Nonostante questo però ha sempre parlato bene del Toro, e lo stesso ha fatto nell’ultima intervista a Radio TV Serie A, a pochi giorni da una sfida speciale per lui.

Le parole di Immobile sul Torino

Il centravanti campano ha dichiarato: “Per tutto l’anno in cui io e Cerci abbiamo giocato nel Torino c’è stato il tormentone dei gemelli del gol. Abbiamo fatto, insieme alla squadra, al mister e allo staff, un campionato davvero importante. Quando giocavo nel Pescara il Torino era in Serie B, e quando dopo qualche anno mi sono ritrovato con la maglia granata ho notato subito la potenza di questa maglia perché quando si parla di società storiche hai quest’aura addosso che ti porta a confrontarti con la storia della società, quindi noi avevamo questa grande responsabilità, ma non è stato un peso perché poi alla fine della stagione siamo riusciti ad arrivare in Europa League e per il Torino è stata una grande soddisfazione“.