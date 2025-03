A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, Eljif Elmas racconta le prime settimane al Torino: il rapporto con Vanoli, quello con la piazza

È arrivato nel mercato di gennaio, ma Eljif Elmas è subito diventato un titolare del Torino. Il trequartista quest’oggi è tornato a lavorare al Filadelfia, dopo gli impegni con la propria nazionale, quella della Macedonia del Nord, ed è a disposizione di Paolo Vanoli per la partita contro la Lazio.

Elmas: “A Torino ho ritrovato il calore che non c’era in Germania”

“È vero, ono arrivato da poco e non giocavo da oltre un anno. Ora sto giocando con continuità, sto lavorando molto: questo era importante per me”, ha spiegato proprio in un’intervista concessa a Sky Sport. “Ho un obiettivo personale preciso in mente, quello di tornare al top cercando di vincere tutte le partite che ci restano da qui alla fine del campionato. Voglio vedere i tifosi del Toro contenti per il nostro lavoro, voglio che capiscano che ogni giorno cerchiamo di dare il massimo”, ha aggiunto.

Elmas ha poi parlato del suo ambientamento al Torino: “In Germania è stato difficile, si vive in maniera diversa e non c’è il calore che c’è in Italia, quello che ho ritrovato a Torino. Quando esci per strada trovi i tifosi che ti dimostrano il loro affetto e anche per questo sono contento di essere qua. Poi la città è bellissima, le strutture sono bellissime. Insomma, si sta davvero alla grande”.

Elmas: “Con Vanoli ho un bel rapporto”

Sul finale di campionato Elmas ha poi aggiunto: “È importante creare quella mentalità vincente che avevamo al Napoli. Non bisogna guardare chi c’è davanti o dietro in classifica. Da qui alla fine del campionato non c’è nulla di facile, dobbiamo cercare di lavorare sulle ambizioni e sul carattere perché questo ci potrà aiutare nel futuro”.

Sempre ai microfoni di Sky, Elmas ha parlato anche del suo rapporto con Vanoli: “Sin dall’inizio si è instaurato un bel rapporto e di questo felice. Sto cercando di capire tutto ciò che ci chiede. Il suo primo obiettivo era quella di farmi ritrovare la migliore condizione. Sto seguendo quello che mi dice e che serve alla squadra perché non si fa mai nulla da soli, si gioca in undici”.

Sui compagni di squadra poi ha aggiunto: “Questa squadra è incredibile, ho trovato persone bravissime, ragazzi di grande cuore e carattere che sono tutti molto uniti. Dopo il gol al Bologna mi hanno fatto tutti i complimenti, prima che iniziasse la partita qualcuno mi aveva anche detto che avrei segnato. Ora devo continuare così”.