Rientrato con il sorriso dalla sosta, il difensore ha ora 9 partite di campionato per giocarsi la riconferma nella prossima stagione

Archiviata la pausa per le nazionali, il Torino si prepara a tornare in campo per la sfida contro la Lazio in programma lunedì 31 marzo. Tanti i giocatori granata scesi in campo con le maglie dei loro paesi in questa settimana, che ha visto chi più chi meno tutti contenti. In particolare, è stata una sosta tutto sommato positiva per Saul Coco, impegnato con la sua Guinea Equatoriale nelle sfide di qualificazione al Mondiale. Nella prima è arrivata una vittoria importante, mentre nell’ultima un pareggio in cui comunque si è reso decisivo grazie al terzo gol segnato dalla sua stagione. Adesso il difensore torna dall’Africa con più serenità rispetto a quando è partito; serenità necessaria, visto che lo aspettano 9 partite in cui si giocherà il futuro.

Ora continuità

Se prima della sfida contro l’Empoli uno dei temi principali era il rendimento negativo dell’ex Las Palmas, quest’ultimo ha un po’ fatto ricredere i suoi detrattori nella sfida vinta 1-0 prima della pausa. In questo modo ha avuto la possibilità di passare due settimane più tranquille, giocando per la propria nazionale e proiettandosi alla partita contro la Lazio. Proprio la sfida di lunedì sera sarà già un primo test importante per il numero 23, che dopo aver mostrato un rendimento altalenante per tutta la stagione si gioca adesso la permanenza in granata.

Quale futuro?

Come detto da Vanoli, con la salvezza già ottenuta e l’Europa difficilmente raggiungibile, le prossime partite saranno tutt’altro che inutili e serviranno a capire chi realmente può far parte del Torino della prossima stagione. In questo senso sotto la lente d’ingrandimento c’è certamente anche Coco, che è stato croce e delizia di questa annata: l’equatoguineano è partito bene illudendo un po’ tutti, compiendo poi dei passi indietro. Adesso arriva il momento clou, in cui lui e altri suoi compagni si giocano il futuro.