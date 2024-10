La prestazione di Valentino Lazaro contro il Como ha fatto capire come mai Vanoli non si priva mai del suo numero 20

Valentino Lazaro contro il Como ha fatto una partita decisamente buona in tutte le fasi del gioco. Per tutti i 95 minuti della gara ha attaccato e difeso come se avesse energie infinite. Il numero 20 dei granata è stato una spina nel fianco costante per la difesa del Como, andando anche vicino al gol con un ottimo colpo di testa nel secondo tempo, la strepitosa parata di Audero ha soffocato la gioia dell’austriaco che comunque torna a casa cosciente di aver giocato una grande partita. Oltre ai dribbling, i cross e le sgasate l’ex Inter ha fatto la differenza anche in fase difensiva, soprattutto quando al 95′ minuto ha fatto un grande intervento difensivo salvando i granata ed esultando come se avesse segnato un gol; questa grinta, accoppiata alla qualità con cui ha giocato sono piaciute molto a Vanoli che da inizio stagione non si priva quasi mai del suo numero 20, che sia a sinistra o a destra.

Lazaro titolare inamovibile

Con l’addio di Bellanova il nuovo esterno decisivo doveva essere Borna Sosa, che però sta faticando in questo avvio di stagione (e ora è stato fermato anche da un infortunio). Invece Lazaro è partito a razzo scalando le gerarchie di Vanoli e fino ad ora non solo non ha saltato nemmeno una sfida di Serie A ma le ha giocate tutte da titolare. Fino ad ora ha giocato 746 minuti in 9 partite giocate in Serie A, conditi da ben 3 assist. Vanoli non si è mai privato dell’austriaco, sfruttando soprattutto la sua capacità di giocare sia sul lato destro che sul lato sinistro del campo. Su 9 partite giocate infatti in 5 occasioni ha iniziato come esterno di sinistra mentre nelle altre 4 occasioni come esterno destro. Certo rispetto allo scorso anno ha fatto un salto di qualità notevole e sta dimostrando di essere all’altezza di diventare un titolare inamovibile nella formazione dell’allenatore granata.