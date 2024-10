Dopo il cartellino rosso rimediato contro l’Inter Maripan si è ripreso con un’ottima prestazione contro il Como

Contro l’Inter, prima della pausa del campionato per le nazionali, Maripan era stato uno dei protagonisti in negativo del Torino con quel rosso diretto rimediato per il fallo su Thuram che aveva lasciato il Torino in 10 per gran parte della partita. Dopo aver scontato la squalifica nella sfida contro il Cagliari il capitano del Cile è finalmente tornato a disposizione di Vanoli che subito lo ha impiegato dal primo minuto contro il Como. In questa sfida l’ex difensore del Monaco ha fatto vedere come mai il Toro lo ha voluto. Ha lottato con Cutrone su ogni pallone riuscendo ad annullare il numero 10 dei lombardi e all’occorrenza anche ad intervenire su Nico Paz e gli altre trequartisti quando si inserivano. La prestazione tra l’altro arriva dopo che Vanoli in conferenza stampa gli aveva rinnovato la sua fiducia definendolo una risorsa importante. Con questa prestazione il cileno ha quindi convinto tutti quanti, anche coloro che dopo il rosso avevano qualche dubbio, delle sue incredibili qualità e di quanto può essere importante.

Con Maripan in campo Coco scala a destra o a sinistra

Le evidenti qualità di Maripan però hanno bisogno di essere messe in risalto. In particolare lui per le sue caratteristiche ed essendo abituato a giocare in una difesa a quattro non è abituato ad essere particolarmente mobile. Questo suo limite gli impedisce di interpretare al meglio il ruolo del braccetto difensivo nella difesa a tre. Deve giocare quindi centrale e stare in marcatura a uomo sulla punta. Giocando Maripan centrale, però, Coco deve spostarsi o a destra o a sinistra. Contro il Como ha giocato a destra con Masina a sinistra, ma potrebbe anche giocare al posto del numero 5 e lasciare spazio a Walukiewicz come braccetto di destra. Per fortuna secondo Vanoli l’ex difensore del Las Palmas è in grado di ricoprire tutti e tre i ruoli possibili e anche di giocare nella difesa a quattro. Da questo punto di vista quindi i granata sono coperti e potranno giocare con Maripan e Coco.