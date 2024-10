Il presidente granata, Urbano Cairo, ha parlato al termine di Torino-Como: “Con Juric alla fine ci eravamo capiti”

Al termine di Torino-Como, Urbano Cairo non ha parlato solamente del successo arrivato grazie al gol di Alieu Njie e della contestazione nei suoi confronti (“Secondo me non è giusta”, ha detto a tal proposito). Il presidente ha anche manifestato il proprio apprezzamento per la prestazione di Vanja Milinkovic-Savic: “Io in Vanja credo da sempre, l’ho acquistato molti anni fa e l’ho sempre appoggiato”.

Cairo: “Abbiamo perso Schuurs e Zapata che per noi era fondamentale”

Poi ha parlato degli infortuni che hanno colpito il Torino: “Il calcio è fatto che di infortuni, tutte le squadre hanno avuto dei problemi. Avevamo Schuurs e Zapata che per noi erano fondamentali e si sono fatti male, abbiamo comunque Adams, Sanabria, Njie che ha un bel potenziale, Karmaoh, Vlasic che ora deve ritrovare la miglior condizione”.

A proposito dell’infortunio di Zapata, il Torino a gennaio potrebbe tornare sul mercato per acquistare un nuovo attaccante. Cairo però non si è voluto esporre: “Se arriverà una punta? Il mercato lo facciamo al momento giusto. Intanto Njie è una punta che abbiamo comprato oggi (venerdì, con il gol al Como, ndr) e non è mica male dai”.

Restando sul tema degli infortunati, il presidente del Torino ha parlato anche di Schuurs: “Ora è a Londra per fare la riabilitazione col chirurgo che l’ha operato, il numero uno della Premier. Se abbiamo un pizzico di fortuna potrà tornare, non diciamo quando ancora”.

Poi sul rinnovo di Vagnati in scadenza: “Quando facciamo le cose, ve le dico. Anche per Ludergnani vale lo stesso”.

Giovedì il Torino affronterà la Roma dell’ex Juric. “Io con Juric ho un buon rapporto. Era un po’ particolare, ma alla fine ci eravamo capiti. Quando è andato via mi ha chiamato, mi ha ringraziato e salutato con molto affetto”, ha proseguito Cairo.

Sarà il secondo grande ex di fila con cui se la dovrà vedere il Torino, il primo è stato venerdì sera Andrea Belotti: “L’ho incrociato, ci siamo salutati sia all’arrivo sia dopo la partita, ma ormai parliamo di storia. L’ho trovato bene, anche se in campo è stato poco, l’ho visto motivato”.