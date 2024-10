Contro il Como Vanoli ha provato la mossa a sorpresa schierando Walukiewicz da quinto di destra, ma non è andata bene

3 punti che pesano tantissimo per le ambizioni del Torino. Contro il Como, i granata hanno vinto 1-0 tornando così al successo dopo più di un mese. Una vittoria fondamentale, per il momento negativo da cui erano reduci i ragazzi di Vanoli e per prepararsi al meglio in vista delle difficili sfide contro Roma, Fiorentina e Juventus. Tanta sofferenza per Masina e compagni, che comunque alla fine sono riusciti a resistere grazie alle parate di Milinkovic-Savic. Dati i problemi difensivi delle ultime sfide, la partita è andata proprio come si aspettava mister Vanoli: lariani all’attacco e granata con un baricentro basso, con l’obiettivo di sfruttare contropiedi e ogni minimo errore degli avversari. E proprio per non andare in sofferenza in questo scenario, il tecnico ha provato la mossa a sorpresa schierando Walukiewicz da esterno destro.

La mossa a sorpresa di Vanoli

“Avendo preso tanti gol volevo mettere un difensore in più perdendo un po’ di spinta“: così Vanoli ha spiegato la scelta di schierare il polacco da laterale, con l’obiettivo di essere più conservativo e di limitare le avanzate di Fadera e Alberto Moreno. Alla lettura delle formazioni ci si aspettava Walu terzo di destra, con Lazaro e Masina da quinti nel classico 3-5-2. I primi minuti, invece, hanno sorpreso tutti: in fase di non possesso il Torino si schierava con un 4-4-2, che vedeva Walukiewicz terzino destro, mentre una volta recuperata palla si tornava al classico sistema a 3, con l’ex Empoli addirittura a fare da quinto.

Esperimento non riuscito

Una mossa che non ha però portato i risultati sperati: il numero 4 è rimasto spesso bloccato lasciando così i compagni in inferiorità in attacco. Le difficoltà erano agli occhi di tutti, con quegli uomini in campo il Toro era stato messo alle corde dalla squadra di Fabregas. All’intervallo allora Vanoli ha deciso di togliere il polacco e inserire Vojvoda, tornando definitivamente al classico 3-5-2 che ha poi permesso di vincere la partita.