Torino-Como: i numeri sono tutti dalla parte del Como, i granata vincono nonostante la prestazione non al top

Il Torino è riuscito a tornare alla vittoria nella sfida contro il Como per 1-0. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato e una in Coppa Italia questa vittoria per i ragazzi di Vanoli è molto importante ma il modo in cui è arrivata non ha convinto del tutto. Infatti i granata non sono stati in controllo della gara se non per qualche minuto all’inizio del secondo tempo. Per tutto il resto del match è stata la squadra di Fabregas ad avere il controllo del pallone e del gioco. Le statistiche infatti sono tutte a favore della squadra lombarda che ha tenuto il pallone per il 69% del tempo lasciandolo ai granata solo per il 31%. Ovviamente queste percentuali si sono tramutate anche in passaggi effettuati: 281 dal Toro e 626 dal Como. Avere più possesso palla spesso porta ad avere più occasioni ed in questo caso è stato proprio così visto che i lombardi hanno calciato ben 20 volte di cui 6 in porta, moltissime paragonate alle sole 8 conclusioni granata di cui appena 2 nello specchio.

Vittoria importante ma prestazione non convincente

Tutti quei tiri sono però stati neutralizzati con successo da Milinkovic-Savic che si è anche portato a casa il titolo di Man of the Match. Anche sui calci d’angolo il Como ha battuto il Toro, guadagnandone 3 mentre i granata ne hanno battuto solamente 1. Le uniche statistiche in cui i granata sono avanti rispetto ai biancoblu sono i falli (13 a 12) e i fuorigioco (3 a 1). Per fortuna quello che conta sono i tre punti ed è stata la squadra di Vanoli a portarseli a casa. Certo l’allenatore sarà combattuto perchè se da un lato questa vittoria interrompe una striscia negativa che ormai si stava allungando troppo, dall’altro lato la prestazione non ha convinto e lo stesso Vanoli nella conferenza stampa prepartita aveva parlato di quanto fosse importante abbinare il risultato alla prestazione ma senza sacrificare quest’ultima.