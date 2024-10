Ha giocato 10 partite su 10, Coppa Italia compresa: buona la partenza, ma ora gli manca la rete per svoltare

In questa stagione 2024/2025, il problema del Torino di Vanoli non è l’attacco ma bensì la difesa. In fase realizzativa infatti, le cose stanno andando piuttosto bene. Questo anche grazie a Valentino Lazaro. L’austriaco ha già fatto 3 assist in stagione e sta facendo benissimo sulla fascia. Duttile e affidabile, sta stupendo le aspettative. Non che fossero basse, perché alla sua prima stagione al Toro aveva fatto molto bene. Ma poi la scorsa stagione ha deluso, sempre con Juric in panchina, dopo essere stato riscattato. Ora invece è un titolare fisso, che può giocare sia a destra che a sinistra.

I suoi numeri

Numeri pazzeschi finora per lui. Ha giocato da titolare tutte le prime 10 partite ufficiali del Torino. Anche le 2 in Coppa Italia oltre alle 8 in Serie A. Sempre titolare. Poi 3 assist e 2 cartellini gialli in campionato. Il primo assist è arrivato a San Siro contro il Milan per il gol di Zapata. Un’azione stupenda. Il secondo sempre per Zapata, questa volta contro il Verona. E infine a Cagliari è arrivato il terzo, da corner per la testa di Sanabria. Ha il piede caldo. Oltre a questo, copre bene dal suo lato e spinge. Punto fermo di questo Toro, può migliorare e fare ancora meglio.

La concorrenza non lo spaventa

La concorrenza al momento non lo spaventa. Senza Bellanova, è lui il migliore esterno che ha il Torino in rosa. Dembele è giovane e non gioca molto. Vojvoda ha giocato più in difesa che come esterno. Poi ci sono i due veri concorrenti: Borna Sosa e Marcus Pedersen. Entrambi non hanno ancora convinto al 100%. Pedersen a destra e Sosa a sinistra (considerato che comunque quest’ultimo è infortunato) non è una soluzione al momento. Su una fascia o sull’altra Lazaro c’è e ha sempre risposto presente.