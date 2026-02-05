Ecco quali sono le statistiche più interessanti della sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino, vinta dai nerazzurri 2-1

Inter e Torino hanno dato vita a una partita scialba e priva di grandi emozioni da una parte e dall’altra. Chivu in occasione della gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ha effettuato un ampio turnover che ha visto figurare anche giocatori della next gen. Nonostante questo i granata hanno subito il gioco dell’Inter che si è limitata a pochi tiri nello specchio della porta difesa da Paleari.

Possesso palla schiacciante nonostante il turnover

In virtù del fatto che le riserve dell’Inter sono di livello superiore di diversi titolari del Torino, i granata sono partiti svantaggiati a prescindere ma la grinta e la cattiveria agonistica sono comunque mancate, a partire dal possesso palla. I nerazzurri hanno registrato i 62% del possesso del pallone contro il 38% dei granata, a testimonianza del dominio sul piano del gioco della squadra di Chivu.

Pochi tiri in una partita priva di emozioni

Se è vero che sia stata netta la differenza sul piano del gioco, non si può dire lo stesso per ciò che concerne il dato dei tiri a rete che vede tutte e due le squadre poco incisive. Infatti, con appena 10 tiri totali di cui 4 nello specchio della porta, l’Inter ha passato il turno. Il Torino ha tirato in porta solo nel secondo tempo, dopo aver concluso di fatto la prima frazione con 0 tiri nello specchio e con appena 4 tiri totali. Nel secondo tempo i granata chiudono con 11 tiri totali di cui 4 nello specchio.

Gli unici pericoli arrivano dalle corsie laterali

Come evidenzia la heatmap del Torino, le zone di campo a più alta intensità di gioco sono state proprio le corsie laterali, da dove arriva il cross che porta al gol di Kulenovic. Nonostante questo la precisione dei cross e da rivedere, infatti su 13 tentativi solo 3 sono andati in porto.