il numero 4 granata ha offerto una prova solida all’esordio da titolare in maglia granata, andando anche vicino al gol

In una serata amara che difatti mette una parola fine alla stagione granata, una delle poche note liete è quella di Matteo Prati. Il nuovo 4 granata, approdato sotto la mole pochi giorni fa, è stato uno dei migliori in campo sia da regista che da mezz’ala fornendo sicurezza e lucidità, andando anche a un passo dal suo primo gol in maglia granata.

Esordio dal 1′ convincente

Matteo Prati ha fatto il suo esordio nell’11 titolare di Baroni per la sfida di Coppa Italia di ieri sera. Dopo i primi minuti giocati da subentrante contro Il Lecce tra le mura del grande Torino, il centrocampista parte dall’inizio in veste di regista prima e di mezz’ala poi. L’ex Cagliari fin da subito appare sicuro e preciso nelle scelte, soprattutto nella sua metà campo dove registra il 94% di precisione nei passaggi. Rimane però ancora troppo timido in alcune circostanze, dove scarica troppo spesso palloni per vie orizzontali addormentando il gioco. La storia cambia quando viene spostato mezz’ala, con Ilkhan che in veste di regista dirige il centrocampo. Matteo Prati è più propositivo e più nel vivo di alcune manovre offensive granata, tanto da andare vicinissimo al gol del pareggio.

La rete annullata non cancella la buona prestazione

Matteo Prati, al netto di una buona prestazione va addirittura a un passo dal renderla ottima siglando la rete del pareggio, poi annullata per fuorigioco. Al minuto 73 sugli sviluppi di una punizione in zona offensiva, Lazaro mette in mezzo all’area di rigore un pallone morbido sulla testa di Prati, che ribadisce in rete alla destra del portiere nerazzurro, ma la sua posizione è irregolare. Il centrocampista italiano è stato colto in posizione di fuorigioco per una questione di pochi centimetri, che sono bastati comunque a negare la gioia del pareggio e del suo primo gol in maglia granata