I dati della sfida di San Siro, che ha visto uscire vittoriosi i rossoneri per 3-2, ma per D’Aversa il Toro meritava di più

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma il Toro frena a San Siro, uscendo sconfitto per 3-2 (come all’andata) contro il Milan di Massimiliano Allegri: decisive le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana, ai granata non bastano Simeone e Vlasic (su rigore).

Analizzando le statistiche della sfida si nota il maggior possesso palla del Milan, che conduce con il 63%, il restante 37% è invece granata. Milan che ha quindi dominato dal punto di vista della gestione della manovra di gioco con quasi il doppio dei passaggi, 501 per i rossoneri e 265 per il Torino.

Il Toro è il più pericoloso

Eppure, guardando i dati relativi alla produzione offensiva si ribalta completamente la situazione, come detto da D’Aversa “Sui numeri avremmo meritato un risultato diverso“. Per quanto riguarda il dato dei tiri totali, il Torino ha messo a referto 19 conclusioni, di cui 7 nello specchio della porta di Maignan, 9 fuori e 3 bloccati; mentre il Milan è andato alla conclusione 15 volte, trovando la porta in 6 occasioni.

Ha confermare la predominanza offensiva del Torino è anche il dato degli expected goals, ovvero il numero di gol attesi: il Toro ne registra 2,25 (rispettati sul campo), ma il Milan solo 1,49 (raddoppiati sul terreno di gioco con ben 3 reti effettive).

Infine, sono 6 i calci d’angolo in favore della formazione ospite, contro i 4 assegnati al Milan.

Anche in difesa è predominio granata

Anche dal punto di vista difensivo è il Torino ad essersi distinto tra le due compagini: 34 duelli vinti dai granata, mentre sono 31 quelli vinti dai padroni di casa. Sul piano invece della fallosità è parità quasi assoluta tra le due squadre, con 9 falli per i diavoli, mentre i granata toccano la doppia cifra con 10 interventi considerati irregolari. Il tutto condito da un’ammonizione sponda Toro e 3 lato Milan.

Il Toro, nonostante un possesso palla minore, è stata anche la squadra a perderlo meno volte, 100, contro le 106 volte del Milan.