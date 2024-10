Il centrocampista polacco, spesso titolare, si conferma sempre affidabile quando scende in campo: ora si può pensare al rinnovo

È arrivato il momento della seconda pausa per le nazionali della stagione, forse nel momento più adatto per quanto riguarda il Torino. I granata sono infatti reduci da tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia, e questa sosta non può che far bene per recuperare le energie e per poter sistemare qualcosa a livello tecnico e tattico. Vanoli ha però la sfortuna di non poter lavorare con molti titolari della rosa, in quanto tanti sono stati convocati dalle proprie nazionali. Tra i pochi rimasti c’è però Karol Linetty, che anno dopo anno si conferma sempre più una certezza del Toro.

Un uomo, una garanzia

Nonostante ogni estate parta dietro nelle gerarchie, quando la stagione prende il via Linetty riesce sempre in qualche modo a ritrovarsi titolare. Sarà per l’intensità messa in allenamento o per le prestazioni in campo, fatto sta che di certo non si tratta di un caso. Anche quest’anno, in una rosa ricca di centrocampisti, il polacco è riuscito a partire quasi sempre dal 1′ al fianco di Ricci e Ilic, e la sensazione è che possa continuare a farlo anche ora che è rientrato Vlasic; non è facile, infatti, rinunciare all’equilibrio che l’ex Samp riesce a mettere in campo.

Prove di rinnovo

Le ottime prestazioni dovrebbero spingere il club ad avviare presto i dialoghi per il rinnovo di contratto. L’ultimo prolungamento è stato firmato lo scorso gennaio, ma adesso il classe ’95 è nuovamente in scadenza, dunque va trovata una soluzione. Difficilmente ci si può permettere di lasciarlo andare, tanto meno a parametro zero; per questo motivo, il rinnovo appare più una questione di “Quando” che di “Se”. Linetty ancora una volta ha lasciato il segno, e la società può decidere di premiarlo così.