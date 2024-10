Con l’infortunio di Zapata l’ex Montpellier avrà più spazio per mettere in mostra le proprie qualità: intanto cerca il gol per sbloccarsi

Non solo la sconfitta contro l’Inter: il Torino si è approcciato male alla sosta per le nazionali di ottobre, a causa del bruttissimo infortunio di capitan Zapata. Il centravanti ha riportato la lesione del crociato, del menisco mediale e del menisco laterale; in poche parole la sua stagione finisce qui. Già da questa settimana quindi Vanoli dovrà lavorare per cercare di sostituire al meglio – nei limiti del possibile – il bomber colombiano, senza la possibilità di intervenire sul mercato. In questo senso potrà affidarsi al roster composto da Sanabria, Adams, Njie e Karamoh. Il francese, in particolare, può ricavare da questa situazione una grande opportunità per riscattarsi.

Karamoh, più chance nelle rotazioni

Rimasto in Piemonte dopo il prestito al Montpellier, Karamoh ha sin da subito lasciato un buon segno su mister Vanoli. Il tecnico lo ha voluto osservare da vicino durante la preparazione estiva prima di prendere una decisione sul suo futuro, e alla fine ha spinto per la sua permanenza. Non solo per “fare numero”, perché il francese ora è tutt’altro che un giocatore marginale: è rimasto in granata per giocare. In questo avvio di stagione ha già messo insieme 6 presenze su 9 partite disponibili, seppur partendo solo una volta titolare.

Vanoli lo apprezza

Come detto mister Vanoli lo apprezza molto, essendo lui un attaccante unico per caratteristiche all’interno della rosa: fisico, rapido e capace di attaccare la profondità. Con l’infortunio di Zapata avrà dunque certamente maggiore spazio, ma adesso spetta a lui dimostrare di meritarlo. Innanzitutto deve sbloccarsi in campionato, dato che fin qui è l’unico calciatore offensivo della squadra senza reti, e poi pian piano potrà anche insidiare Sanabria per un posto da titolare. In ogni caso, è arrivata l’ora del riscatto per Yann Karamoh, che deve anche dimostrare di meritare il rinnovo di contratto ora che l’attuale è in scadenza.