Durante la sosta di settembre diversi giocatori granata saranno coinvolti nelle gare delle rispettive nazionali: ecco chi gioca oggi

Un mese dopo la sosta di settembre, i club si fermano ancora per dar spazio alle nazionali. La posta in palio è alta: le squadre europee si giocano i piazzamenti più alti nella Nations League, quelle sudamericane un posto al Mondiale, così come le asiatiche e non solo. Prendono il via ufficialmente oggi i primi impegni delle nazionali di calcio, che vedono impegnati tanti giocatori del Torino. Ad aprire le danze saranno tre giocatori: Ricci scende in campo con l’Italia contro il Belgio, per una sfida che vale una grande fetta di primo posto nel girone; per la Norvegia di Pedersen c’è la Slovenia, nel girone 3 della Lega B. Impegno molto importante invece per il Paraguay di Sanabria, che alle 23 farà visita all’Ecuador nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026.