Il colombiano andrà sotto i ferri: il primo step verso una lunghissima fase di riabilitazione. Tra i 7-8 mesi i tempi di recupero

La prossima settimana avverrà il primo passo verso un lunghissimo cammino riabilitativo per Duvan Zapata. Dopo l’infortunio subito nella ripresa di Inter-Toro, con tanto di uscita in barella e in lacrime, e la conferma degli esami strumentali della rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, la prossima settimana sarà quella indicata per l’intervento chirurgico. Da lì avverrà la fase riabilitativa che riguarderà l’intera stagione sportiva e forse oltre.

Zapata, prova di forza

Un vero peccato. Al primo posto si mette ovviamente il lato umano della faccenda, che chiamerà Zapata a una vera e propria prova di forza sul piano psicologico. Non sarà facile combattere con la lontananza dai terreni di gioco e soprattutto contro il tempo, a 33 anni, c’è il rischio di vedere un Zapata pre e post infortunio, magari diverso da quello messosi in mostra dal suo approdo sotto la Mole. Un leader a tutto tondo, quest’anno ancor di più dopo aver ricevuto la fascia da Ricardo Rodriguez. Aveva iniziato con 4 gol, meglio della scorsa stagione, quando ci aveva messo un po’ ad ingranare. Ora, la doccia fredda, per un banale contrasto. Ci sarà dunque da ragionare passo dopo passo. Prima l’operazione poi, man mano, si andranno a delineare le tappe di un percorso lungo e dalla durata ancora indefinibile.

Duvan Zapata