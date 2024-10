I due serbi, rientrati dalla nazionale a causa di problemi fisici, puntano a rientrare per la sfida contro il Cagliari

Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Torino si ferma per lasciar spazio alla pausa per le nazionali. Vanoli ha così la possibilità di apportare qualche modifica all’assetto tecnico-tattico della squadra, che nelle ultime uscite ha un po’ faticato contro squadre di livello superiore. Il tecnico dovrà però fare a meno di diversi titolari – impegnati con le loro nazionali -, eccezion fatta per Ilic e Milinkovic-Savic, che comunque non potranno allenarsi con il gruppo per un po’ di tempo. I due, che erano stati convocati dalla Serbia, sono rientrati in città a causa di problemi fisici e puntano a rientrare contro il Cagliari.

Due tasselli fondamentali

Problemi al ginocchio per Milinkovic-Savic, infiammazione al tendine d’Achille per Ilic: questo il bollettino con cui la Serbia ha comunicato che i due granata avrebbero lasciato il ritiro della nazionale, in modo da recuperare al meglio nelle strutture del club. Per il portiere si tratta di un riacutizzarsi del fastidio che lo aveva costretto a saltare la sfida contro la Lazio, mentre per l’ex Verona questo problema rappresenta una novità. In ogni caso, in casa Toro è corsa contro il tempo per riavere i due serbi in campo già alla ripresa dalla sosta contro il Cagliari. Per far sì che questo avvenga sarà però necessario il loro rientro in gruppo tra il prossimo mercoledì e giovedì, in modo da poter effettuare almeno due sedute di allenamento con la squadra. La parola d’ordine però è cautela, e con Vanoli lo si è visto ampiamente: il tecnico ha per esempio rallentato il rientro in campo di Vlasic o anche quello di Gineitis, perché più volte ha dichiarato di voler evitare ricadute. Anche per questo, Milinkovic-Savic e Ilic scenderanno in campo a Cagliari solo se al 100%, anche in situazione di emergenza.