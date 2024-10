Il CIES ha stilato la classifica delle squadre in Serie A secondo il loro valore. Torino che si trova al 10^ posto

Il CIES è il centro internazionale di studi sportivi. Nella giornata di ieri, è stata stilata la classifica dei giocatori più preziosi. Nel Torino, il più prezioso è Ivan Ilic. Ora si passa all’analisi delle squadre. La classifica del CIES è stata appena aggiornata e riguarda i 100 club con valore più alto della rosa a livello mondiale. In questa speciale classifica, si considerano anche i prestiti. I valori di mercato su cui è basata questa classifica sono basati su un modello sviluppato dallo stesso CIES. Prendendo in analisi la Serie A, non c’è storia e comandano Inter, Milan e Juventus. Torino che invece si trova al 10^ posto con un valore della rosa di 219 milioni di euro. Di seguito, la classifica.

La classifica della Serie A

1) Inter, 800 milioni di euro

2) Milan, 762 milioni di euro

3) Juventus, 697 milioni di euro

4) Napoli, 598 milioni di euro

5) Atalanta, 586 milioni di euro

6) Roma, 449 milioni di euro

7) Bologna, 383 milioni di euro

8) Fiorentina, 299 milioni di euro

9) Lazio, 289 milioni di euro

10) Torino, 219 milioni di euro

11) Udinese, 178 milioni di euro

12) Genoa, 153 milioni di euro

13) Lecce, 135 milioni di euro

14) Parma, 122 milioni di euro

E le altre?

Empoli, Verona, Como, Cagliari, Monza e Venezia non sono presenti in classifica. Il motivo? Non rientrano nella top 100 globale. Mentre le 14 squadre di Serie A sopra elencate, sì. Analizzando la classifica, si può notare come il Torino sia l’ultima delle squadre con un valore superiore ai 200 milioni di euro. Netto il divario poi con le 4 che seguono.