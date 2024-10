Dopo 9 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, chi sono i fedelissimi di Vanoli? Ecco chi ha giocato di più finora

Seconda pausa dedicata alle Nazionali in questa stagione 2024/2025. Prima del Cagliari, c’è tempo di analizzare quanto accaduto finora. Torino che finora ha giocato 9 partite ufficiali: 7 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Partenza al top, poi sono arrivate 3 sconfitte di fila. In più, Duvan Zapata ha finito la stagione causa infortunio. Ma in questo inizio di avventura di Vanoli al Torino, chi sono i fedelissimi? O meglio, chi sono quelli che hanno giocato di più? Partendo dai portieri, la situazione è quella che segue: 0 minuti per Donnarumma, 90 per Paleari e 720 per Milinkovic-Savic. Il giocatore che ha giocato di più è Valentino Lazaro con ben 753 minuti giocati.

Gli altri più utilizzati

Vanoli ha puntato molto anche su Coco (717 minuti), Ricci (716) e Zapata (724). Buon minutaggio anche per Vojvoda (461), Masina (685), Ilic (592), Linetty (601) e Adams (502). Questi sono i giocatori che Vanoli ha utilizzato di più. Zapata purtroppo, capitano e uomo decisivo, non potrà più essere utilizzato. Lazaro è un punto fermo sulle fasce. Per il resto ci sono 3 difensori: Vojvoda, Coco e Masina. La difesa su cui Vanoli ha lavorato tutta l’estate. E poi i 3 centrocampisti titolari: Linetty, Ricci e Ilic. Adams è stato il più utilizzato al fianco di Zapata.

I meno utilizzati

Alcuni ovviamente, hanno giocato di meno. Ecco i meno utilizzati: Maripan (212 minuti), Borna Sosa (299 minuti), Pedersen (298 minuti), Walukiewicz (288 minuti), Dembele (73 minuti), Vlasic (33 minuti), Tameze (323 minuti), Gineitis (146 minuti), Sanabria (283 minuti), Karamoh (111 minuti) e Njie (57 minuti). Tutti questi sono partiti poche volte dal 1′ minuto. Ma con Vanoli, tutti devono essere pronti. La stagione infatti è lunga e senza Zapata servirà uno sforzo in più.