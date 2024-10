La statistica della Serie A: Samuele Ricci è il terzo giocatore che ha subito più falli in queste prime 7 giornate

Le prime 7 giornate di Serie A sono andate. Adesso c’è la pausa dedicata alle Nazionali e si possono fare alcune analisi. Le statistiche in questo caso, possono offrire spunti interessanti. Samuele Ricci, in queste prime partite, è il terzo giocatore che ha subito più falli. Il classe 2001 si trova adesso con la Nazionale Italiana e ha iniziato alla grande la sua stagione. Titolare fisso nel Torino, Vanoli punta molto su di lui. In mezzo al campo può giocare in mezzo oppure come mezzala destra nel 3-5-2 di Vanoli. Sta crescendo sempre di più e questo dato la dice lunga. Senza palla si muove bene, con la palla si esalta. La tocca molte volte durante la gara e la gestisce bene. Ora è pronto per prendersi anche la Nazionale. Spesso gli avversari, per fermarlo, devono fare fallo.

La classifica completa

Il giocatore che ha subito più falli è Ndoye del Bologna: ben 21 falli subiti. Seguono a 20 falli subiti Maldini del Monza e Zaccagni della Lazio. Poi a 18 ci sono Ricci del Torino e Strefezza del Como. 18 falli subiti in 7 partite. Ricci ha giocato tutte e 7 le partite da titolare. Molti di questi falli subiti, hanno poi causato un cartellino per gli avversari. Difficile fermare uno come lui a centrocampo. La strada è quella giusta.

Elogi e non solo

In Nazionale, l’obiettivo è battere la concorrenza di Fagioli in mezzo al campo. Al momento Spalletti, che non lo aveva portato a Euro 2024, sembra preferirlo al bianconero. Spalletti ha infatti dichiarato: “Ricci ha anche più impatto senza palla”. Inoltre, secondo il CIES, Ricci è tra i migliori al mondo a gestire la palla sotto pressione. Davanti a lui c’è solo Kimmich del Bayern Monaco. Anche Vanoli lo ha più volte elogiato. Si tratta di un giocatore troppo prezioso per questo Toro. Un vero e proprio gioiello.