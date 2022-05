Il centrocampista granata torna tra i selezionati del ct Michniewicz dopo l’esclusione dai playoff mondiali

Karol Linetty è tornato tra i convocati della sua Polonia. La notizia giunge quest’oggi, dalla comunicazione dei 39 giocatori scelti dal ct Czeslaw Michniewicz in vista degli impegni di Nations League che vedrà la nazionale capitanata da Robert Lewandowski impegnata nei tre incontri di fronte a Galles, Belgio e Olanda.

Si tratta di un ritorno per il calciatore di proprietà del Torino, dopo l’esclusione dalla lista dei giocatori selezionati per il playoff mondiale con la Svezia. Oltre a lui figurano altri numerosi “italiani”. Dai portieri Dragowski (Fiorentina), Skorupski (Bologna) e Szczesny (Juventus), i difensori Bereszynski (Sampdoria), l’ex capitano granata Glik (Benevento), Kiwior (Spezia), Walukiewicz (Cagliari) e Zalewski (Roma). I centrocampisti Zurkowski (Empoli) e Zielinski (Napoli), fino all’attaccante Piatek (Fiorentina).