La Roma si appresta ad affrontare la squadra di Juric con la testa già rivolta alla finale di Conference League

L’ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è ormai alle porte e il Toro si appresta a sfidare la Roma tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, prima di salutare la sua gente. La Roma invece dopo la partita contro la squadra di Ivan Juric avrà ancora un’importante sfida da affrontare, ovvero la finale di Conference League contro il Feyenoord. Partita in programma 5 giorni dopo il match contro il Toro. Quindi, venerdì sera non è da escludere un turnover da parte dei giallorossi dato che pochi giorni dopo ci sarà un impegno molto importante e delicato. Ma questo non vuol dire che la squadra guidata da José Mourinho snobberà la partita contro il Toro, anche perché la sfida contro i granata avrà un significato molto particolare per la squadra capitolina. Sarà infatti per la Roma la partita numero 3.000 nella Serie A a girone unico. Quindi, se i granata vorranno chiudere al meglio questo campionato non dovranno sicuramente abbassare la guardia solo perché la Roma pochi giorni dopo si giocherà una finale europea.

Roma: reduce dal pareggio casalingo contro il Venezia

Tra l’altro la Roma arriva al match contro i granata dopo il pareggio casalingo rimediato contro il Venezia e anche per questo venerdì sera vorranno tornare alla vittoria. I lagunari, già matematicamente retrocessi in Serie B, sono riusciti a mettere in difficoltà i giallorossi. Con una partita particolarmente sfortunata per la squadra capitolina che è riuscita a portare a casa 1 solo punto, nonostante si siano ritrovati in superiorità numerica e nonostante la Roma abbia effettuato 46 tiri e abbia colpito 4 traverse. Ora toccherà al Toro cercare di dare del filo da torcere alla squadra di Mourinho. Non sarà affatto semplice, ma il Toro dopo aver tagliato a Verona il traguardo dei 50 punti vuole conquistare un’altra vittoria per salutare al meglio i propri tifosi dopo un ottimo campionato.

Toro stai attento ad Abraham che ti ha già fatto male

I granata, sprovvisti di una pedina fondamentale come Gleison Bremer, per poter rimediare un risultato positivo dovranno fare particolare attenzione a Tammy Abraham che, nonostante il turnover, venerdì sera dovrebbe scendere in campo. Abraham ha già fatto male al Toro nella partita d’andata dove i giallorossi hanno vinto 1-0 proprio grazie a un suo gol messo a segno al 32’ minuto di gioco. L’attaccante inglese tra l’altro vorrà tornare a segnare perché sono 7 partite che è rimasto a secco. Il Toro è avvisato.