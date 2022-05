Con l’annuncio dell’addio di Brekalo, si apre una possibilità concreta per Marko Pjaca in vista di Torino-Roma

È tempo di “The Last Dance” per il Torino, che venerdì chiuderà la stagione nell’anticipo con la Roma. Il Grande Torino è perciò pronto ad ospitare gli uomini di Juric ancora una volta prima di chiudere i battenti per un po’. I granata, senza più grandi obiettivi davanti a loro, vogliono comunque chiudere la stagione al meglio, ma negli ultimi giorni è arrivata una notizia destabilizzante: Brekalo ha scelto di non proseguire sotto la Mole la propria carriera e Juric potrebbe quindi ricorrere a un sostituto in occasione dell’ultima sfida: Marko Pjaca.

Torino, dubbio sulla trequarti in bilico

La notizia sull’ex Wolfsburg, è piovuta come un fulmine a ciel sereno sul mondo Toro e, per evitare anche possibili contestazioni nei confronti di Brekalo, Juric potrebbe quindi rilanciare per la gara casalinga contro la Roma il connazionale Pjaca, il cui futuro in granata è in bilico ma, in questo caso, l’eventuale mancata permanenza non sarebbe per una scelta del giocatore. L’ex Genoa non ha convinto pienamente nel corso della stagione alternando buone partite (soprattutto nella prima parte di stagione) ad altre in cui ha convinto di meno (in particolare nel girone di ritorno). Contro la Roma potrebbe però scendere ancora una volta in campo con la maglia del Torino.