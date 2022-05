Con Bremer out, contro la Roma si apre una possibilità importante davanti a Zima: è l’ultima chance per convincere Juric

Un ultimo grande sforzo prima di un po’ di riposo per i club di Serie A, che si preparano ad affrontare l’ultimo weekend della stagione. Ad aprire le danze ci pensa il Toro di Juric, impegnato contro la Roma nell’anticipo di venerdì. Dovrà essere una finale secondo le direttive del tecnico croato, che non si accontenterà di certo. Senza Bremer però la situazione potrebbe complicarsi più del previsto e il suo eventuale sostituto dovrà essere all’altezza. Tra le opzioni c’è Zima, arrivato a inizio stagione e che dovrà essere bravo a sfruttare quest’ultima chance per convincere.

Zima, contro la Roma serve una prestazione come quella di Verona

Il ceco classe 2000 ha mostrato qualche sprazzo positivo nel corso di questa sua prima stagione in Serie A, collezionando 19 presenze in granata. Un bottino non indifferente tenendo conto della concorrenza. In occasione dell’ultima giornata potrebbe quindi prendersi la scena ancora una volta. Bremer è infatti fuori dai giochi a causa di un problema alla caviglia che è tornato a dare fastidio, costringendolo a chiudere in anticipo di due giornate la sua stagione in granata. Zima dovrà perciò replicare quanto fatto a Verona, dove si è reso autore della prestazine perfetta.

Toro, Juric chiede qualità alla difesa e alla società

Convincere Juric diventa cruciale per il giovane in un momento come questo. Col mercato che si avvicina, è vietato sbagliare o il rischio è di non essere all’altezza e far rimpiangere il compagno di reparto. E Juric ha già avvisato tutti: “Se Bremer va via, e una c’è grande possibilità che succeda, noi dobbiamo prendere lì un giocatore forte“. Queste le sue premesse sulla difesa granata del futuro. Un monito che non passa di certo inosservato e lo sanno bene i protagonisti tirati in causa. Pochi dubbi e tanto lavoro ancora da fare quindi, nonostante il tempo cominci a stringere davvero.