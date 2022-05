Sanabria è tornato a lavorare in gruppo dopo l’infortunio muscolare. L’attaccante paraguaiano mette nel mirino la Roma

Nell’allenamento a porte aperte di lunedì al Filadelfia i tifosi hanno potuto vedere Antonio Sanabria. L’attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio muscolare riscontrato nelle ultime settimane e per tutta la settimana ha continua a lavorare agli ordini di Ivan Juric: una buona notizia per l’allenatore croato. L’attaccante paraguaiano adesso scalpita e spera di trovare spazio nell’ultima partita di campionato contro la Roma, sua ex squadra nella quale aveva però trovato davvero pochissimo spazio: il suo obiettivo principale sarà quello di dare al Toro una mano per terminare il campionato nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico. Un campionato che per Sanabria è stato buono, con l’attaccante paraguaiano che ha collezionato 29 presenze in campionato riuscendo però a segnare solamente 6 reti e a confezionare 5 assist.

L’ultima partita di Sanabria è stata contro lo Spezia

L’ultimo match in cui si è visto Sanabria in campo prima dell’infortunio risale alla partita Torino-Spezia, che si è disputata lo scorso 23 aprile. Una partita vinta dai granata e nella quale l’attaccante paraguaiano ha fornito una prestazione positiva. Infatti, il numero 19 granata ha guadagnato il rigore che ha sbloccato il match dopo solo 4 minuti di gioco e poco dopo ha sfiorato il 2-0. Ormai la partita contro i liguri fa parte del passato. Ora Sanabria pensa solo alla sfida contro la Roma, un match nel quale, dovesse avere l’occasione, per il paraguaiano non sarà semplice fare bene. Sanabria di sicuro ci proverà.