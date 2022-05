Juric non è sembrato preoccupato dal rischio di una diaspora: “Può essere un’opportunità”. E ha lanciato la sfida a Cairo e Vagnati

Juric e il Torino, avanti insieme? Sì, ma non per vivacchiare. Il messaggio, il tecnico lo ha lanciato ai tifosi e alla società alla vigilia della partita contro la Roma, l’ultima di campionato: “Se resto? Penso di sì, poi dipende da quello che vuole fare la società. Questa piazza ha bisogno di fare passi in avanti e crescere”. Non è insomma una firma in bianco, quella del croato, che da mesi chiede al club garanzie sul futuro. Sia chiaro, Juric non ha minacciato di fare i bagagli a fine stagione, ma ha messo Cairo e Vagnati davanti alle proprie responsabilità, pensando al mercato estivo: “Mi auguro che dopo un anno abbiano un po’ più chiari i giocatori che servono e quelli che penso siano i giocatori forti. Vediamo se siamo entrati in sintonia adesso…”. Prima di approfondire, si aggiunge qui un dettaglio: qualora non venisse verificata la sintonia tra dirigenza e guida tecnica si potrà resistere un altro anno, in caso, ma verrebbe minato il progetto pluriennale iniziato con l’arrivo di Juric a Torino.

Brekalo? “Ne possiamo prendere uno migliore”. Palla a Cairo e Vagnati

Nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro la Roma, l’allenatore ha dipinto uno scenario di forte incertezza. Al netto di Brekalo, che ha comunicato da tempo la decisione di voler lasciare il Torino, tanti sono i casi scottanti all’interno della rosa granata: Belotti è al bivio tra rinnovo e addio, mentre i prestiti di Praet, Mandragora, Pobega, Pjaca e Pellegri sono in scadenza.

Juric, e questo è un punto che gioca a favore della sua permanenza nell’immediato, non si è detto preoccupato tanto per la prospettiva di perdere tutti questi calciatori. Anzi, ha presentato la possibile rivoluzione come una grande opportunità: “Non bisogna guardare a tutto con tristezza”. E ha fatto proprio l’esempio di Brekalo: “A quelle cifre (11 milioni) possiamo prendere giocatori più forti”. Un pungolo per Cairo e Vagnati, ma anche un modo per togliere ogni alibi alla controparte societaria: un buon mercato si può fare, basta azzeccare i giocatori giusti per alzare il livello senza svenarsi.

Juric, la via verso il salto di qualità

Un concetto, quest’ultimo, sul quale Juric insiste da settimane, ormai. È convinto che il club debba fare un salto di qualità, ma non per forza – pensa – bisogna passare dalla conferma in blocco del gruppo che sta conducendo al termine una stagione da centro classifica. L’importante è portare giocatori funzionali al modo di stare in campo del Torino e coerenti con il progetto sportivo. Così facendo ha lanciato la palla nel campo di presidente e diesse, che adesso non possono sbagliare.