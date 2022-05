Brekalo saluterà il Toro dopo che non è stato riscattato, in bilico il futuro granata di Mandragora, Praet e Pjaca

Con il match casalingo contro la Roma si concluderà il campionato del Toro. I granata hanno rimediato una buona stagione, dalla quale bisognerà ripartire per gettare le basi per il futuro. Anche se è difficile pensare alla prossima stagione con diversi giocatori per i quali il futuro rappresenta un grosso punto interrogativo. Chi è sicuro di lasciare il club granata, dopo Torino-Roma, è Josip Brekalo. Il trequartista croato infatti non è stato riscattato dal club granata dato che il giocatore ha espresso la volontà di andare via, con la voglia di accasarsi in un club che giocherà la prossima Champions League. Dunque dopo la partita contro la Roma il numero 14 del Toro saluterà tutti, con la speranza di farlo con il sorriso sulle labbra per aver rimediato un’ottima prestazione e un risultato positivo, anche se non sarà affatto semplice. Anche per Pobega l’avventura con la maglia granata, a meno di clamorosi colpi di scena, finirà oggi.

Anche altri giocatori potrebbe salutare il Toro dopo il match contro la Roma

Ma non solo per Brekalo quella contro la Roma potrebbe essere l’ultima partita con addosso la maglia del Toro. Infatti, altri giocatori per cui il futuro è ancora in bilico sono Marko Pjaca, Dennis Praet, Rolando Mandragora, Pietro Pellegri. Per quest’ultimo giocatore il Toro farà un tentativo con il Milan, per cercare di convincere il club rossonero a lasciare il centrocampista triestino all’ombra della Mole. Infine, quella contro la squadra guidata da José Mourinho potrebbe essere l’ultima partita in granata anche per Cristian Ansaldi e Andrea Belotti, con entrambi i giocatori che hanno il contratto che andrà in scadenza il 30 giugno. E poi tutti i nodi legati al futuro di diversi granata verranno sciolti con Juric che per il momento si limita a sperare che diversi giocatori alla fine rimangano al Toro, in modo da non dover ripartire un’altra volta da zero o quasi.