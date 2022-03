Linetty non è stato convocato dalla Polonia per i prossimi impegni contro la Scozia e la vincitrice di Svezia-Repubblica Ceca

Karol Linetty sta attraversando un periodo particolarmente negativo e complicato. Il centrocampista polacco, dopo non essere riuscito a trovare spazio in campo nelle ultime uscite del Toro, ha perso il posto in Nazionale. Il numero 77 granata non è stato convocato dal CT della Polonia Czeslaw Michniewicz per le partite contro la Scozia, in amichevole, e la vincitrice di Svezia-Repubblica Ceca. Match che decreterà chi sfiderà la Polonia per staccare un pass per Qatar 2022. Le sfide sono rispettivamente in programma il 24 e il 29 marzo.

Linetty a caccia di una maglia

Dunque ora Linetty dovrà tentare in tutti i modi di convincere Ivan Juric a dargli fiducia, per poi cercare di essere richiamato in Nazionale. L’ultima partita giocata dal centrocampista ex Sampdoria risale al 12 febbraio, quando i granata sfidarono il Venezia. Poi solo panchina per Linetty. Ora il polacco si dovrà dare da fare per conquistare un posto in campo contro la Salernitana e poi trovare il campo con continuità, perché ritornare a vestire la maglia della Nazionale è troppo importante.