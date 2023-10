Il Torino torna ad aprire le porte del Filadelfia: segui la seduta di allenamento granata in diretta su Toro.it

Nella settimana che porterà al 207° Derby della Mole, il Torino ha deciso di aprire ai tifosi le porte del Filadelfia. Gli uomini di Juric svolgeranno una seduta di allenamento in vista della sfida contro la Juventus, che si disputerà sabato 7 ottobre all’Allianz Stadium, alle ore 18:00.

L’allenamento in diretta

Ore 12.40 Vojvoda si allena sul campo secondario con il preparatore atletico. Gli altri sono in palestra

Ore 12.30 Dopo circa trequarti d’ora, la squadra è ora rientrata negli spogliatoi. In campo proseguono l’allenamento solamente i tre portieri

Ore 12.25 Ci sono diversi Primavera, tra cui Antolini e Ciammaglichella, aggregati al gruppo per l’allenamento odierno per sopperire numericamente alle tante assenze.

Ore 12.10 Nel campo secondario stanno lavorano Nemanja Radonjic e Ricardo Rodriguez

Ore 12.00 Dopo le prime fasi di riscaldamenti, i calciatori granata hanno cominciato a lavorare con il pallone, facendo esercizi sul possesso palla. Nel frattempo i portieri, tra cui anche Mihai Popa che ha recuperato dall’infortunio.

Ore 11.50 Non si vedono sul terreno di gioco Mergim Vojvoda, Pietro Pellegri e Saba Sazonov, oltre ai lungodegenti Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji e Brandon Soppy.

Ore 11.45 I calciatori del Torino sono entrati in campo per il riscaldamento, applausi da parte dei circa 300 tifosi presenti sulle tribune del Filadelfia. Applausi anche per Ivan Juric al momento del suo ingresso in campo.