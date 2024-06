Moreno Longo e Walter Mazzarri: due ex allenatori del Torino che sono in procinto di iniziare una nuova avventura

Le ultime ore di calciomercato sono state particolarmente intense per due personaggi vicini al mondo Toro. Stiamo parlando di Walter Mazzarri e Moreno Longo. Dopo la breve parentesi al Napoli, che aveva segnato un “romantico” ritorno sulla panchina azzurra, Mazzarri è in procinto di iniziare una nuova avventura in Iran. Allenerà il Persepolis, una delle due migliori squadre del campionato locale. Sarà la sua dodicesima squadra in carriera e l’esperienza più lontana in assoluto dall’Italia. Longo è stato invece ufficializzato come nuovo tecnico del Bari, dopo l’annata complicatissima vissuta dai biancorossi in Serie B. Il tecnico ha firmato un contratto fino all’estate del 2026, con rinnovo per un altro anno in caso di promozione in Serie A.

Mazzarri sulle orme di Stramaccioni, Longo per dare una svolta al Bari

Quella di Mazzarri al Persepolis non si tratta della prima esperienza di un allenatore italiano in Iran. Nel lontano 13 giugno del 2019 Andrea Stramaccioni firmò infatti per l’Esteghlal, l’altra squadra maggiore del campionato iraniano e antagonista principale del Persepolis per la lotta al titolo. La sua esperienza durò solamente sei mesi, con 15 gare sulla panchina degli iraniani e una media punti a partita pari a 2.07. Sicuramente più ricca di pressioni sarà la nuova avventura al Bari per Moreno Longo. I pugliesi sono reduci da un’annata disastrosa, che li ha visti giocarsi la salvezza in Serie B nei play out contro la Ternana. Il pareggio e la vittoria nelle gare andata-ritorno contro gli umbri hanno poi evitato il peggio per i biancorossi, che ora sono pronti a ripartire da zero con l’allenatore ex Toro. L’ultima esperienza per Longo sulla panchina del Como, terminata anzitempo lo scorso 13 novembre.