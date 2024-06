A luglio il Torino ha in programma una tournée in Francia: i granata dovrebbero disputare tre amichevoli di cui una contro il Lione

Sarà un’estate ricca di eventi quella a cui il Torino andrà incontro in vista della prossima stagione di Serie A. I ragazzi del nuovo allenatore Vanoli dovrebbero ritrovarsi al Filadelfia l’8 luglio, quando rientreranno dalle vacanze e dagli impegni con le rispettive Nazionali. Qui svolgeranno esercizi fisici e test atletici, per ritrovare il giusto ritmo in vista del ritiro. Ritiro il cui inizio è fissato per il 17 luglio a Pinzolo, sede in cui i granata erano già stati lo scorso anno. Questa volta, in compagnia della prima squadra, ci sarà anche la Primavera. I ragazzi di Scurto prepareranno il nuovo anno in compagnia dei grandi. Ma la novità più importante riguarda una tournée che il Torino ha in programma in Francia, dove giocherà un’amichevole di lusso.

Torino, in programma un’amichevole contro il Lione

La novità più rilevante dell’estate granata riguarda un viaggio in Francia, dove il Toro sarà impegnato in una tournée di cinque giorni. Le date dovrebbero essere quelle dal 30 luglio al 3 agosto, periodo durante il quale i granata affronteranno in amichevole il Lione e una rappresentativa locale. Sarà un test importante per gli uomini di Vanoli, che affronteranno una squadra di caratura internazionale per preparare al meglio la nuova stagione. Il 3 agosto si dovrebbe poi partire per Metz, in cui sarebbe in programma una terza amichevole prima del ritorno in Italia. Poi sarà tempo di fare sul serio, con la Serie A che aprirà ufficialmente le danze il 17 agosto.