Vanoli è il nuovo allenatore del Torino, manca solo l’annuncio: il nuovo tecnico ha in mente due moduli basati sulla difesa a 3

Può considerarsi chiusa la telenovela Vanoli. Torino e Venezia hanno infatti trovato un accordo per liberare l’allenatore varesino, che a breve diventerà ufficialmente il nuovo tecnico granata. Inizia dunque una nuova era per il Toro, che a breve inizierà a occuparsi di calciomercato e di calcio giocato. In questo senso, è bene capire con quali moduli può giocare il nuovo allenatore, in modo da immaginare che innesti possano servire.

3-5-2, per dare continuità

Vanoli, a Venezia, ha dimostrato di saper cambiare sistema di gioco in base agli avversari che si presentavano di fronte. Tra i più utilizzati, però, c’era certamente il 3-5-2. In questo senso ci sarebbe un piccolo filo di continuità con il 3-4-1-2 di Juric, nonostante i compiti dei singoli saranno differenti. Considerando i giocatori attualmente in rosa, al netto del mercato è immaginabile vedere una difesa composta da Buongiorno, Schuurs e Masina – seppur servano almeno due acquisti date le partenze di Rodriguez e Djidji. Sulle fasce ci sarebbero Bellanova e Lazaro, ma Vagnati è alla ricerca di un esterno sinistro di spinta, mentre in mezzo al campo i titolari potrebbero essere Ilic, Ricci e Vlasic, con Tameze e Gineitis a fare da sostituti “di lusso”. Il tandem d’attacco sarebbe composto da Zapata e Sanabria, ma potrebbe arrivare una punta al posto del paraguaiano.

Probabile formazione (3-5-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

3-4-3 votato all’attacco

Altro sistema di gioco che Vanoli potrebbe proporre è il 3-4-3, meno conservativo e più propenso all’attacco. Dalla porta in su tutto rimarrebbe uguale, fasce comprese, mentre cambiamenti importanti possono esserci in mezzo al campo. I titolari sarebbero Ricci e Ilic, mentre Vlasic verrebbe avanzato nel ruolo di ala destra. Unica punta sarebbe Zapata, mentre a sinistra potrebbe essere schierato uno tra Sanabria, Seck, Karamoh e Radonjic. Gli ultimi tre sono però tra i cedibili, e dunque quasi con certezza arriverà dal mercato un’ala sinistra che potrà agire da titolare.

Probabile formazione (3-4-3): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Zapata, Sanabria.