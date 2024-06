Continua la 2ª giornata degli Europei: oggi scendono in campo Buongiorno, Bellanova, Ilic e Milinkovic-Savic

È iniziata la seconda giornata di Euro 2024, che ha già rilasciato dei verdetti importanti tra qualificazione agli ottavi ed eliminazioni. Nella giornata di ieri sono scese in campo la Crozia di Vlasic (che ha lasciato il ritiro a causa di un infortunio) e Germania tra le altre, mentre oggi è un giorno importante soprattutto per quanto riguarda il Torino. Tra le 15 e le 21 saranno infatti impegnate Serbia e Italia, e dunque quattro giocatori granata scenderanno in campo.

Italia a un passo dagli ottavi

Il pareggio tra Croazia e Albania ha semplificato il percorso degli Azzurri verso gli ottavi di finale. Anche in caso di sconfitta pesante contro la Spagna, infatti, alla squadra di Spalletti basterebbe un pareggio nell’ultimo turno contro i croati per passare da secondi. Con un punto oggi, invece, la qualificazione sarebbe pressoché certa, che sia da secondi o da terzi in classifica. Non dovrebbero partire titolari Buongiorno e Bellanova, i quali però possono rappresentare delle armi importanti a gara in corso in situazioni di svantaggio (Bellanova) o di vantaggio (Buongiorno). La Spagna è infatti una squadra imprevedibile, ed è difficile fare un pronostico. In ogni caso, i due del Toro possono trovare spazio.

La Serbia rischia il tracollo

Chi si trova in difficoltà è invece la Serbia di Milinkovic-Savic e Ilic, che nella gara d’esordio ha perso contro l’Inghilterra. I ragazzi di Stojkovic, ultimi nel girone, sfidano la Slovenia – reduce dal pareggio contro la Danimarca. In caso di sconfitta al 99% potrebbe essere considerata terminata l’avventura dei serbi, mentre con un punto o una vittoria tutto sarebbe rinviato all’ultimo turno. Si prospetta un’altra panchina per i due giocatori granata, con il centrocampista ex Verona che può subentrare a gara in corso in caso di necessità.