Oggi il Torino si ritroverà al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro la Lazio: è atteso anche Sasa Lukic

Dopo la vittoria contro il Monza di sabato, il Torino si ritroverà oggi al Filadelfia per riprendere gli allenamenti in vista della partita di sabato contro la Lazio. Il giocatore più atteso è ovviamente Sasa Lukic che, per la prima volta dopo lo scoppio del caso alla vigilia della trasferta in Brianza, si rivedrà faccia a faccia con Ivan Juric e con il compagni di squadra. Inevitabile, se il centrocampista si presenterà all’allenamento, un confronto con tecnico, compagni e anche con i dirigenti, il dt Davide Vagnati in primis. Juric, al termine della partita contro il Monza, ha dichiarato di essere disposto a perdonare il suo numero 10 nel caso in cui dovesse dimostrare di aver compreso l’errore fatto, Lukic dov però prima ricucire lo strappo con la società e non è detto che sia così semplice farlo. Negli ultimi giorni ha manifestato un crescente malcontento alimentato dalla tentazione di andare via e questo ha portato allo scoppio del caso.