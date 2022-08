Juric gli da fiducia e per buona parte del match Milinkovic ricambia: l’errore sul gol del Monza fa tornare i fantasmi

Per il Toro è buona la prima in campionato, contro un Monza che non impensierisce più di tanto la formazione granata ma che riesce comunque a impedire a Milinkovic-Savic il clean sheet. Una rete che non va ad incidere sul risultato, è vero, ma che per alcuni tratti restituisce ai granata il solito vecchio Vanja. Ma andiamo con ordine. Alla vigilia dell’esordio nel nuovo campionato, era stato proprio Juric a confermare che le gerarchie in porta erano cambiate, di nuovo. Almeno rispetto all’ultima parte della scorsa stagione. “Abbiamo valutato sia Berisha che Milinkovic-Savic, – ha spiegato il tecnico – e in questo momento andiamo su Vanja che ha fatto bene in ritiro e anche con il Palermo, sarà lui il titolare“. Ed effettivamente la prova in Coppa Italia era stata piuttosto positiva.

Juric “Lo vedo migliorato”

Una prestazione che sembrava confermare le sensazioni di Ivan Juric: “Magari mi sbaglio, ma lo vedo più maturo. Lo vedo migliorato“. Una speranza più che una certezza, quella del tecnico granata, confermata però dal portierone serbo anche per buona parte del match contro il Monza. Sul 2-0, ad esempio, è bravissimo a negare la gioia del gol a Birindelli e mantenere inviolata la propria porta.

Poi però, proprio sul finale, gli spettri della scorsa stagione si riaffacciano sul rendimento del numero 23 granata. Cross del Monza, Lazaro non riesce ad agganciare il pallone, Milinkovic smanaccia, non trattiene la sfera e Mota Carvalho, non deve far altro che spingere in porta e riaprire i giochi. Fortunatamente il tempo a disposizione è troppo poco per tentare di completare la rimonta ma per il Toro significa ritrovarsi nuovamente alle prese con l’ennesima papera di Milinkovic. La prima di campionato, dunque, ha luci e ombre per il portiere granata: la fiducia che il tecnico ripone in lui non può certamente essere messa in discussione dopo 90 minuti ma il serbo dovrà dimostrare di essere davvero cresciuto. I fantasmi devono essere scacciati, e subito.