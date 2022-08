Dall’entusiasmo per la fascia da capitano ad un possibile addio: Lukic si rimangia tutto e in casa Toro scoppia il polverone

“Indossare la fascia da capitano del Torino è un onore per me – aveva detto Lukic durante il ritiro – Una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Sono pronto ad assumermela, non ho nessun dubbio e nessuna paura di questo ruolo“. Parole che in quei giorni avevano sicuramente esaltato l’ambiente e confermato la validità della scelta di Juric di affidargli la fascia. Parole che, al contrario, oggi stridono con gli avvenimenti delle ultime ore. In poco meno di un mese, infatti, Sasa Lukic sembra aver cambiato completamente idea, sconfessando le sue stesse dichiarazioni. La non convocazione per la partita contro il Monza, infatti, ha aperto uno strappo con il Torino che potrebbe essere decisamente difficile da ricucire e che ruota, come evidente, attorno a quel rinnovo di contratto cercato per mesi già durante la scorsa stagione e mai arrivato.

Juric: “Gesto grave. Ora dipende dalla società”

Un ostacolo che pare aver fatto perdere la pazienza al centrocampista granata che dopo essersi di fatto rimangiato tutto ha fatto scoppiare il polverone. E proprio a poche ore dall’inizio del campionato. Atteggiamento che non ha di certo fatto piacere a Juric e che potrebbe aprire alla cessione dello stesso giocatore, con la Roma alla finestra, spettatrice interessata. E proprio da questo punto di vista sono le parole del ds granata Vagnati a confermare le sensazioni: “Non è questione di aspettare. Siamo il Torino, dobbiamo fare le cose fatte bene. Chi vuole rimanere deve farlo con grande entusiasmo“.

Ma al di là della questione di mercato, tutta da stabilire, quello di Sasa Lukic resta un gesto che ha lasciato sbigottito tutto l’ambiente, Juric in primis. Ed è proprio il tecnico, che da tempo ormai elogia quello che era diventato un suo pupillo a tutti gli effetti, che a margine della vittoria contro il Monza conferma tutta l’amarezza per questa situazione. “Bisogna capire come mai un ragazzo che è qua da sei anni e che è un pezzo di pane, abbia fatto un gesto così grave. Rimane che sia una cosa grave. Io sono amareggiato in generale. Come si fa ad arrivare in questa situazione?” Una domanda a cui sarà la società a dover dare risposta, come ha sottolineato lo stesso Juric in conferenza stampa. Quello che è certo è che questo non è un comportamento da Capitano.