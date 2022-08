Intorno al 20′ del secondo tempo, tutto lo stadio ha dedicato cori a Gigi Radice, ex allenatore del Monza e del Torino dell’ultimo scudetto

Gigi Radice è uno mostro sacro della storia del Toro: è l’allenatore del primo scudetto dopo Superga e, ahinoi, finora anche ultimo della storia granata, ma è anche un simbolo del tremendismo granata. Brianzolo doc, ha iniziato e concluso la propria carriera da tecnico nel Monza, quella che si è giocata ieri all’U-Power Stadium non può che quindi essere considerata la sua partita, come recitava uno striscione srotolato nella curva dei tifosi di casa al 20′ del secondo tempo: “Gigi Radice la tua partita”. Uno striscione accolto con applausi da tutto lo stadio, con i tifosi del Torino e quelli del Monza che per qualche istante hanno intonato insieme cori in favore dell’allenatore, prima di riprendere a incitare le proprie rispettive squadra. Una bella testimonianza di affetto nei confronti dell’indimenticabile allenatore.