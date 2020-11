Lukic, che delusione! Agli Europei va la Scozia: Serbia eliminata - Toro.it

I Nazionali del Torino / La Serbia di Lukic (in campo per 120′) perde ai rigori contro la Scozia lo spareggio per gli Europei. Gojak titolare

E’ amara la notte di Belgrado per Sasa Lukic. Il centrocampista del Torino vede sfumare il sogno Europeo per la sua Serbia. E nel modo peggiore, per giunta: ai calci di rigore. Nello spareggio contro la Scozia che valeva la qualificazione alla competizione continentale, il ct balcanico Tumbakovic ha scelto di mandare in campo dal primo minuto il nuovo trequartista di Giampaolo: convinceva, infatti, il suo ottimo momento di forma. Schierato davanti alla difesa nel 3-4-1-2, Lukic ha giocato una prova ordinata – pur frenato dal generale timore di sbagliare, vista la posta in palio -, ha cercato il gol con un tiro da fuori area ed è rimasto in campo oltre il gol di Jovic, che al 90′ ha mandato la sfida ai supplementari. Non ha calciato nessuno dei cinque tiri dal dischetto che hanno poi deciso la partita, ma ha visto Mitrovic sbagliare quello decisivo. Una mazzata. La Scozia esulta: dopo 24 anni potrà giocarsi la fase finale degli Europei.

Gojak fa l’ala sinistra nella Bosnia

Notte di delusione anche per la Bosnia di Amer Gojak. Il 10 del Torino (qui ci sono altri aggiornamenti sui Nazionali granata) ha giocato da titolare l’amichevole contro l’Iran, nel ruolo di ala sinistra del 4-3-3 che spesso in Nazionale gli viene riservato. Nessuno squillo in un primo tempo privo di emozioni. Poi l’ex Dinamo Zagabria è stato sostituito all’intervallo e i suoi sono crollati nel secondo tempo regalando all’Iran un rotondo successo per 0-2.