Granata in Nazionale: oggi Lukic si gioca l’Europeo

Nazionali in campo oggi / La Serbia di Lukic affronta la Scozia nella sfida di spareggio, in campo anche Gojak e Ferigra

Dopo la giornata di ieri, in cui sono scesi in campo 6 giocatori del Toro con le rispettive Nazionali, oggi toccherà a Buongiorno, Gojak, Lukic e Ferigra. L’Italia U21 di Alessandro Buongiorno è scesa in campo per prima, alle 14:15, contro l’Islanda U21. Gli Azzurrini hanno vinto 2-1, avvicinandosi così alla qualificazione ai prossimi Europei: il difensore granata, però, era in tribuna. Gli altri granata scenderanno invece in campo a partire dalle 18.

Oggi in campo la Serbia di Lukic e la Bosnia di Gojak

Questa sera nella sua Serbia Sasa Lukic, nonostante l’ottimo momento che sta vivendo in granata, molto probabilmente partirà dalla panchina. La sua Nazionale affronterà la Scozia alle 18 (20.45 ora italiana). Questa partita sarà uno spareggio molto importante per provare a staccare un biglietto per i prossimi Europei. Infine la Bosnia Erzegovina di Gojak affronterà alle 18 l’Iran in una sfida amichevole. Per il centrocampista granata, che con la maglia del Toro ha iniziato a racimolare i primi minuti di gioco ma che ancora deve ambientarsi all’ombra della Mole, non è da escludere un suo impegno dal primo minuto di gioco.

Occhi puntati su Ferigra, dopo l’esordio con l’Argentina

Dopo l’ottima prestazione da titolare contro l’Argentina di Leo Messi, oggi l’Ecuador di Erik Ferigra affronterà la Bolivia alle 21 (ore 24 in Italia), partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il difensore non dovrebbe partire tra gli 11 titolari, ma non è da escludersi un’occasione in campo per lui nella ripresa.