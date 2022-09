Contro il Palermo l’ultima volta in cui Lukic è sceso in campo dal 1′ al Grande Torino, una settimana prima del “colpo di sole”

Un “colpo di sole”: così Davide Vagnati ha definito la sbandata estiva di Sasa Lukic alla vigilia della trasferta a Monza. Un paio di giorni dopo il caso è rientrato, con il centrocampista che si è presentato regolarmente al Filadelfia per l’allenamento e si è scusato con compagni e allenatore: da quel momento, però, ha perso il posto da titolare a centrocampo salvo poi ritrovarlo nell’ultimo turno a causa delle condizioni precarie di Radonjic e dell’infortunio di Ricci. Proprio il problema al polpaccio del numero 28 permetterà a Lukic di giocare da titolare all’Olimpico Grande Torino per la prima volta in questo campionato.

Torino, Lukic di nuovo titolare

L’ultima volta che nello stadio granata si è il calciatore serbo scendere in campo dal 1′ era nel match di Coppa Italia contro il Palermo: 3-0 il risultato finale con Lukic grande protagonista della partita con un gol e un assist. Poi un’intervista che non lasciava presagire quello che sarebbe accaduto pochi giorni dopo. Questa sera, contro il Lecce, a differenza che nella partita contro i rosanero non avrà al braccio quella fascia che è ora passata sul braccio di Ricardo Rodriguez: chiaro segnale che quanto accaduto nelle scorse settimane non può essere dimenticato ma può ora essere definitivamente archiviato. La chiusura del cerchio sarà proprio questa sera, quando tornerà a guidare il centrocampo del Torino nel suo stadio come ha fatto fino a pochi giorni prima di quel “colpo di sole”, come l’ha definito Vagnati.