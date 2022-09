Sanabria non ha convinto contro l’Atalanta, mentre Pellegri ha fatto bene: il numero 11 si candida per il Lecce

Pellegri dal primo minuto contro il Lecce? Un’ipotesi non così azzardata dopo aver visto la partita tra Atalanta e Torino. Partita nella quale il numero 9 del Toro, Sanabria, non ha per nulla convinto. Molti errori, poco movimento, spesso è stato pescato in fuorigioco e ha perso molti duelli fisici e aerei. Pellegri invece da quando è entrato ha giocato bene, fornendo anche a Vlasic l’assist del momentaneo 1-2. Contro il Lecce quindi Pellegri potrebbe partire titolare, così da avere una possibilità di convincere Juric a modificare le sue gerarchie per l’attacco. Il giovane attaccante deve quindi cercare di fare bene per ottenere il posto da titolare, spodestando Sanabria. Sarà decisiva la partita contro il Lecce per capire chi dei due prenderà il posto da titolare e quale dei due invece si accomoderà in panchina.

Pellegri è più fisico di Sanabria e può fare meglio con le squadre forti fisicamente

La più grande differenza tra Sanabria e Pellegri è la struttura fisica. Infatti il primo è alto 180 centimetri e pesa 73 kg, mentre il secondo arriva a 188 centimetri e pesa 78 kg. Una differenza non di poco conto vista la fisicità che il calcio di Juric richiede. Entrambi sono determinati e combattono su ogni pallone, ma certo il numero 11 è decisamente avvantaggiato dalla sua stazza imponente. Contro il Lecce un centravanti fisico e alto potrebbe far molto comodo, anche per sfruttare meglio i cross che arriveranno in area dagli esterni e i calci piazzati, che fino ad ora i granata non sonio riusciti a sfruttare in maniera soddisfacente, sprecando così delle occasioni. Certo Sanabria è più esperto di Pellegri e forse dà qualche sicurezza in più sul tenere la palla e non fare ingenuità, ma se si vuole che Pellegri impari bisogna concedergli più minutaggio per far sì che faccia esperienza.