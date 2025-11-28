L’Italia U17 vince la finale per il terzo e quarto posto contro il Brasile, medaglia di bronzo per i due granata

L’Italia U17 dopo essere uscita dal Mondiale in semifinale contro l’Austria, vince la finalina contro il Brasile giocata ieri e decisa ai rigori dopo la parità nei tempi regolamentari. L’Italia vince ai calci di rigori per 4-2, protagonista in negativo è Andrea Luongo che fallisce l’unico rigore dei suoi, compromettendo di fatto il risultato, su cui però ci mette i guantoni il portiere azzurro Luongoni che neutralizza due rigori di fila. Il rigore decisivo viene siglato da Baralla che consegna la medaglia di bronzo agli azzurrini. Il rigore fallito non cancella la grande prestazione fornita dal centrocampista granata durante tutta la competizione, che ha rappresentato un’iniezione di fiducia per il ragazzo che ora si appresta a tornare a Torino. Si conclude quindi con una medaglia anche il percorso di Cereser, che seppur dalla panchina, è stato anch’egli protagonista di un percorso positivo e soprattutto promettente per il futuro della nazionale e del calcio italiano.