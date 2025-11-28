I salentini cercano i primi 3 punti in casa, i granata devono riscattare la grave prestazione contro il Como

13a giornata di Serie A alle porte. Archiviato il turno delle coppe europee, i granata si preparano alla sfida contro i giallorossi che cercano la prima vittoria in casa. La disonorevole sconfitta contro Il Como all’Olimpico Grande Torino deve essere acqua passata per gli uomini di Baroni, che ora devono tirarsi su le maniche in vista del lunch match di domenica contro il Lecce.

Toro sterile in trasferta

I granata in 6 partite disputate in trasferta, hanno siglato appena 5 gol di cui 4 realizzati nelle seconde frazioni delle gare. I giallorossi in 6 partite giocate tra le mura amiche, hanno subito 7 gol, 5 dei quali nei secondi tempi delle partite.

Lecce solido nelle prime frazioni di gara ma fragile nelle seconde

I giallorossi, quando giocano in casa, risultano essere indubbiamente arcigni nei primi tempi, tanto da non averne concluso nemmeno uno in una situazione di svantaggio. C’è però una defezione che riguarda le seconde frazioni di gara, nelle quali si è sempre trovata sotto nel punteggio, che 3 volte su 4 ha portato a una sconfitta. Eccetto il pareggio all’ultimo respiro contro il Bologna di italiano, si dimostra quindi essere molto vulnerabile negli ultimi 45′ di gioco.

I Salentini alla ricerca della prima vittoria in casa, i granata della seconda in trasferta

Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha fin qui totalizzata tra le mura amiche, 3 pareggi di cui 2 a reti inviolate e 3 sconfitte. Ancora non pervenuto il primo acuto stagionale della squadra giallorossa, che non vince in casa dalla penultima giornata di campionato della scorsa stagione, in occasione proprio del successo contro il Torino sancito dal gol di Ramadani. I granata sono invece alla ricerca della seconda vittoria tra le mura nemiche, dopo quella avvenuta contro la Roma in occasione della 3a giornata di campionato.