Il Torino sfida il Lecce cercando continuità offensiva. Torna Adams, ballottaggio Adams-Ngonge

Dopo i cinque gol incassati lunedì dal Como, il Toro torna in campo domenica alle 12:30 contro il Lecce, al Via del Mare. La partita contro i lariani ha messo in evidenza, più che in passato, le lacune della fase difensiva granata, nonostante le buone uscite recenti e l’ottima tenuta mostrata nel derby della Mole.

Gli svarioni difensivi e le difficoltà in fase di non possesso non devono però far passare in secondo piano i problemi emersi anche in attacco. Complice l’infortunio di Simeone e l’indisponibilità di Adams, il tandem scelto contro il Como è stato quello formato da Zapata e Ngonge.

Il capitano e il belga, però, hanno deluso: pochissime occasioni create, pochi spunti e molta fatica nel dialogare. Pur affrontando la seconda miglior difesa del campionato – appena sette gol subiti dai lariani – la coppia Zapata-Ngonge è apparsa innocua e poco assortita.

Zapata ancora lontano dalla condizione migliore

Tornato titolare dopo più di un anno, dal colombiano non ci si poteva attendere una prestazione di altissimo livello; tuttavia, i segnali mostrati indicano che per un rientro a pieno regime servirà ancora tempo e molto lavoro.

La rottura del legamento crociato continua a condizionare le prestazioni del classe ’91, che avrà bisogno di ulteriori settimane per ritrovare una condizione accettabile, anche in considerazione della sua imponente struttura fisica. La situazione, però, richiede soluzioni immediate: in attesa del ritorno di Simeone, il Toro ha urgente bisogno di certezze in attacco. Contro il Lecce dovrebbe tornare titolare Adams, che in settimana si è allenato regolarmente con il gruppo.

Ballottaggio Ngonge-Zapata contro il Lecce

Il ballottaggio per affiancarlo riguarda proprio i due giocatori schierati contro il Como: uno tra Zapata e Ngonge sarà al fianco dello scozzese. Resta da capire se Baroni sceglierà di dare continuità a Zapata, concedendogli minuti per accelerarne il recupero, oppure se punterà su Ngonge, reduce però da alcune prestazioni tutt’altro che brillanti.