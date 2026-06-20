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Che Adams è stato schierato nell’11 titolare della Scozia per la sfida contro il Marocco, persa di misura per 1-0

La Scozia di Che Adams frena a Boston, dove il Marocco vince di misura contro la squadra di Clarke. Il Marocco trova i suoi primi 3 punti del Mondiale grazie al gol immediato di Saibari, avvenuto dopo un solo minuto di gioco. Che Adams è partito titolare nella sfida ma non è riuscito a trovare grandi occasioni per impensierire la difesa marocchina, la sua partita termina al 71′ sostituito da Dykes.

Che Adams of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
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ultimo aggiornamento: 20-06-2026

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2 Commenti
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beruatto55
beruatto55
5 minuti fa

la scozia poca roba nel complesso, palleggio scolastico e poco altro, adams non ha visto praticamente palla, come in generale la scozia.

Fedelegranata
Fedelegranata
57 minuti fa

Solo un demente potrebbe dare Adams ,( a gia’ allora lo venderanno )uno dei pochi che si salva in questa squadra. Per quattro milioni gli do la maglietta . Stiamo scherzando con questa cifra non prendi nulla di valido a parte gli scarti che gia abbiamo e nessuno vuole. Non… Leggi il resto »

Last edited 54 minuti fa by Fedelegranata

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