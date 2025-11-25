Il colombiano è tornato a giocare dal primo minuto con la maglia del Torino dopo più di un anno dall’ultima volta

Sono tanti gli aspetti negativi da analizzare nella disfatta all’Olimpico Grande Torino firmata dal Como di Fabregas. Ma nonostante il triste epilogo, i granata hanno potuto assistere al ritorno in campo di Zapata dal primo minuto.

Il colombiano dopo l’infortunio al crociato riscontrato contro l’Inter il 5 ottobre del 2024 ha dato il via a un lungo e faticoso periodo di recupero, e dopo più di 400 giorni (415 per la precisione), il Torino ha potuto assistere al ritorno del suo capitano da titolare. In una serata da dimenticare, questa è stata probabilmente la notizia più lieta in casa granata, e nelle prossime settimane, rivedere Zapata in campo potrebbe non essere più una novità.

Zapata chiamato a sostituire Adams e Simeone

Sebbene Baroni abbia riconfermato in più occasioni che Zapata si merita più spazio in campo, la partenza del primo minuto contro il Como potrebbe essere stata dettata dall’assenza di due giocatori chiave. Simeone è stato messo fuori uso nel corso della pausa delle nazionali, e verosimilmente potrà ritornare a disposizione verso la fine del 2025. L’assenza di Adams è stata invece una sorpresa, lo scozzese ha dovuto rinunciare alla sfida contro il Como a causa di un problema riscontrato nelle ultime ore, e a fronte di queste assenze, Zapata è stato chiamato a guidare l’attacco granata.

Ritorno difficile per Zapata

Ritornare titolare dopo più di un anno davanti ai propri tifosi poteva rappresentare lo scenario perfetto per Zapata. Il colombiano ha atteso quel momento per molti mesi, ma una volta arrivato, la squadra non è stata all’altezza, e da quella che poteva essere una promettente serata si è arrivati a una notte da incubo. Pur avendo ancora bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore, Zapata nei minuti a disposizione ha provato più volte a lottare sui contrasti e a lanciarsi verso la porta avversaria per dare il suo contributo alla squadra.